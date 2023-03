Hargassner expandiert mit dem Unternehmen HT Heiztechnik

--------------------------------------------------------------

Weng / Innkreis (ots) - Das Sortiment wird erweitertDer österreichische Heiztechnikspezialist Hargassner mit Hauptsitz in Weng imInnkreis hat mit März 2023 den polnischen Branchenführer für Biomassekessel undWärmepumpen "HT Heiztechnik" als Mehrheitseigentümer übernommen. Das Unternehmensitzt im nordpolnischen Skarszewy und wird in die Hargassner Unternehmensgruppeintegriert. Diese treibt damit nach der Übernahme des polnischen UnternehmersRakoczy Stal vor zwei Jahren seine Osteuropa-Expansion kräftig voran.Gegründet wurde die HT Heiztechnik 2007 von den polnischen Ingenieuren ZdzislawKulpan und Radoslaw Silkowski mit dem Ziel, die besten Heizungen in Polenherzustellen. Gestartet wurde zuerst mit der Produktion von Kohlekesseln. DasUnternehmen ist heute ein moderner Hersteller, der Biomassekessel mit einerLeistung von 3,9 kW bis 7 MW, Wärmepumpen und weitere Heizgeräte anbietet. DieZielgruppen sind sowohl Private als auch Industriebetriebe. Gefertigt wird mitEinsatz eines topaktuellen Maschinenparks aus Laserschneidmaschinen,automatischen Abkantpressen und robotergesteuerten Schweißstationen.2010 startete die Pelletkessel-Erzeugung. Diese sind mittlerweile dasHauptprodukt der HT Heiztechnik. Derzeit verfügt das Unternehmen über rund 6.000Quadratmeter Produktionsfläche. Das Angebot umfasst eine große Auswahl anFeuerstätten, die sowohl in Polen als auch in der Ukraine, Litauen, Lettland,der Tschechischen Republik, Moldawien und Ungarn nachgefragt sind.Wesentlich auf dem Weg zum Spezialisten für Biomassekessel sind technischeInnovationen wie dem ersten kompakten Heizkessel "HT One", der 2018 mit einerGoldmedaille auf der Messe in Poznan ausgezeichnet wurde. Ein Jahr spätererfolgte die Zertifizierung der HT-Wärmepumpe und die Eröffnung derProduktionsanlage für Wärmepumpen auf einer Fläche von 2.000 qm. 2020 erhieltdie Heiztechnik-Pumpe "Calla Verde Comfort II" eine MTP-Goldmedaille fürhervorragende Betriebsparameter. Sie ist eine der ersten LuftwärmepumpenEuropas, die das umweltfreundliche Kältemittel R 452B verwendet. DasProduktsortiment wurde 2021 um zwei weitere kompakte Pelletkessel-Typenerweitert. Jüngster Erfolg war die höchste Auszeichnung der polnischenÖkologiekammer für zwei Produkte - eines aus der Biomassekesselreihe und eineWärmepumpe.Die österreichische Hargassner Ges mbH ist ein globaler Player für