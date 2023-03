NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Solartechnikhersteller SMA Solar peilt dank der inzwischen wieder deutlich verbesserten Liefersituation im laufenden Jahr deutliche Zuwächse beim Umsatz und operativen Ergebnis an. Der Erlös soll auf 1,35 bis 1,5 Milliarden Euro klettern, teilte der im SDax notierte Hersteller von Wechselrichtern für Fotovoltaikanlagen am Donnerstag in Niestetal mit. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet SMA Solar einen Anstieg auf 100 bis 140 Millionen Euro. Experten hatten beim Umsatz bisher im Schnitt mit knapp 1,3 Milliarden Euro gerechnet und beim operativen Ergebnis mit rund 110 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr konnte SMA Solar bei beiden Werten wie erwartet stark zulegen. An der Börse wurde vor allem der Ausblick positiv aufgenommen.

Die SMA-Anteile legten am Vormittag zuletzt rund neun Prozent auf 78,90 Euro zu und näherten sich damit wieder dem Mehrjahreshoch von 84,70 Euro, das die Aktien vor einem Monat erreicht hatten. Die Papiere befinden sich seit einigen Monaten im Höhenflug. Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und der damit einhergehenden Bedeutung erneuerbarer Energien hat sich der Börsenwert des Unternehmens auf 2,7 Milliarden Euro fast verdreifacht. Damit zählen die SMA-Solar-Aktien neben den Rüstungswerten Rheinmetall und Hensoldt zu den Gewinnern am Finanzmarkt seit dem Ausbruch des Kriegs.