Digitale Ausbildung für den Kunden - 5 Vorteile für Unternehmer und wie sie damit ihre Kunden binden (FOTO)

Graz (ots) - Nicht selten sind Kunden mit erklärungsbedürftigen Produkten wie

einem komplexen Küchengerät überfordert, weil sie nicht alle Funktionen kennen

oder verstehen. So geht viel Potenzial des Produktes verloren und die

Kundenzufriedenheit sinkt - eine einfache Gebrauchsanweisung reicht hier nicht

mehr aus.



"Stattdessen können Unternehmen eine digitale und zum Produkt kostenfrei

dazugehörige Ausbildung anbieten. Auf einer Plattform finden die Käufer alle

benötigten Informationen, können sich immer wieder ansehen, was das Küchengerät,

Auto oder der Staubsauger alles kann und weiß es perfekt zu bedienen. Das ist

angenehmer in der Handhabung, als eine kleingedruckte und unverständliche

Gebrauchsanweisung. "So steigt nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern auch

der Wert des Produktes selbst", erklärt Florian Gerstner. Er ist

E-Learning-Experte und verrät in seinem Gastbeitrag 5 Vorteile der digitalen

Ausbildung für Kunden und wie sie Unternehmer damit binden können.