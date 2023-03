BRESLAU, Polen, 9. März 2023 /PRNewswire/ -- Die in Breslau ansässige Digitalagentur erreichte in der jüngsten Ausgabe des jährlich erscheinenden, renommierten Rankings der Financial Times Platz 13 der polnischen Unternehmen. Dies ist die siebte Ausgabe der FT 1000: Europe's Fastest Growing Companies – eine Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa. In der IT-Kategorie rangierte Applover auf Platz 47. und in der Gesamtwertung auf Platz 260.

Von der Financial Times gelistet zu werden, ist eine der wichtigsten Ehrungen. Für mich ist es eine Ehre, mit mehr als 140 Experten zusammenzuarbeiten, die Applover gemeinsam gestalten und umsetzen. Ich möchte dem Team für die großartigen Ergebnisse und die Atmosphäre danken, in der wir dafür kämpfen. Die letzten 6 Jahre waren voll von schwierigen und interessanten Momenten, aber dieser Tag gibt das beste Zeichen für die Qualität - sagt Piotr Sędzik, CEO und Mitbegründer von Applover.

Im Jahr 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 25 Millionen PLN und eine EBITDA von 4,5 Millionen EBITDA.