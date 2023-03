Auslandsrecruiting gegen den Fachkräftemangel Wie Unternehmen nun handeln sollten, um ihre offenen Stellen zu besetzen (FOTO)

Hamburg (ots) - Norbert Nagy, Viet Pham Tuan, Wolf Moog und Valentino Stein sind

die Geschäftsführer der SocialNatives GmbH, der größten

Personalmarketing-Agentur im deutschsprachigen Raum. Gemeinsam mit ihrem Team

helfen sie mittelständischen Unternehmen dabei, erfolgreich Top-Mitarbeiter zu

gewinnen und dauerhaft zu halten. Erfahren Sie hier, warum Unternehmen ihre

offenen Stellen mit qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland besetzen sollten.



Der akute Fachkräftemangel belastet den Mittelstand spürbar. Mit Blick auf die

geringe Anzahl an geeignetem Personal wird sich dieser Zustand in absehbarer

Zeit kaum ändern. Das liegt auch am Ausscheiden der Babyboomer in den kommenden

Jahren. Bis spätestens 2030 werden sich diese dauerhaft vom Arbeitsmarkt

verabschieden, was nicht ohne Folgen bleiben wird. "Die Lage wird sich für

mittelständische Betriebe weiterhin zuspitzen", warnen die Recruiting-Experten

Norbert Nagy, Viet Pham Tuan, Wolf Moog und Valentino Stein. Die Geschäftsführer

der bekannten Personalmarketing-Agentur SocialNatives sprechen eine klare

Sprache: "Gehen die Babyboomer in Rente, wird es ernst. Die Geburtenrate ist

schwach und es zeichnet sich schon jetzt ab, dass der Personalbedarf im

Mittelstand nicht durch Mitarbeiter aus Deutschland gedeckt werden kann." Jedoch

braucht es qualifiziertes Personal, damit das Wirtschaftswachstum und die

ökonomische Stabilität gesichert sind. So düster die Aussichten jedoch auch sein

mögen - es gibt Hoffnung. Wie Unternehmen sich nun verhalten sollten und welche

Rolle dabei die Rekrutierung von Kräften aus dem Ausland spielt, haben die

Experten der SocialNatives im Folgenden verraten.