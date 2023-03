Elektromobilität Schnell laden mit gebrauchten E-Fahrzeug-Batterien (FOTO)

Fulda (ots) - Die Hochschule Fulda und die OsthessenNetz GmbH haben einen

intelligenten Second-Life-Batteriespeicher entwickelt, der ebenso umweltschonend

wie netzdienlich ist. Mit ihm lässt sich das Angebot an Schnellladesäulen auch

bei geringem Netzausbau und geringer Netzanschlussleistung realisieren - in

ländlichen Gegenden zum Beispiel.



Den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur voranbringen und dabei Umwelt und

Ressourcen schonen - wie das funktionieren kann, zeigt der Prototyp eines

Second-Life-Batteriespeichers, der in dieser Woche im osthessischen Fulda ans

Netz gegangen ist. Entwickelt haben ihn Wissenschaftler der Hochschule Fulda in

Kooperation mit Ingenieur*innen ihres Praxispartners OsthessenNetz GmbH.

Gefördert wurde das Projekt durch die HessenAgentur aus Mitteln des

Förderprogramms Elektromobilität in Hessen.