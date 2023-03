Iktos erzielt 15,5 Mio. Euro Serie-A-Finanzierungsrunde, um seine Technologieplattform für KI-basierte Arzneimittelforschung auszubauen

Paris (Frankreich), Lausanne (Schweiz) (ots) - - Die Finanzierungsrunde wird von

M Ventures und Debiopharm Innovation Fund gemeinsam mit Omnes Capital angeführt;

alle treten als neue Investoren bei



- Die Serie A wird es Iktos ermöglichen, seine KI-Technologieplattform zu

erweitern und Iktos Robotics auf den Markt zu bringen, einen KI-gesteuerten,

automatisierten End-to-End-Service für die Arzneimittelforschung





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Iktos, ein auf künstliche Intelligenz für die Entdeckung neuer Arzneimittelspezialisiertes Unternehmen, gibt heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungin Höhe von 15,5 Mio. Euro bekannt. Die Serie A wurde von den neuen Investoren MVentures und Debiopharm Innovation Fund mit Beteiligung von Omnes Capitalangeführt.Die Finanzierung wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Kompetenzen imBereich KI- und Arzneimittelforschung weiterzuentwickeln und sein bestehendesSaaS-Softwareangebot auszubauen. Darüber hinaus wird es dem Unternehmen erlaubenIktos Robotics auf den Markt zu bringen, eine End-to-End-Plattform für dieArzneimittelforschung, die künstliche Intelligenz und die Automatisierung deschemischen Syntheseprozesses kombiniert, um die Zeitspanne dieser Forschungenwesentlich zu verkürzen. Im Rahmen der Finanzierung wird Iktos außerdem dieAnwendung seiner Lösungen auf biologische Produkte (Peptide, Antikörper, usw.)ausweiten. Damit gehört Iktos zu den ersten Unternehmen, die der Pharmaindustrievollständig integrierte Dienstleistungen im Bereich der Arzneimittelforschunganbieten.Derzeit dauert die frühe Phase der Arzneimittelforschung - von derIdentifizierung des therapeutischen Ziels bis zum ersten klinischen Einsatz -durchschnittlich 5 Jahre und erfordert Investitionen in Höhe von ca. 100 Mio.US-Dollar pro Arzneimittelkandidat. Die von Iktos entwickelten Lösungen fürkünstliche Intelligenz sollen den Prozess der Arzneimittelforschung erheblichbeschleunigen und gleichzeitig die Erfolgswahrscheinlichkeit vonArzneimittelkandidaten in der klinischen Entwicklung deutlich verbessern. DieserAnsatz wurde von Iktos bereits in mehr als 50 akademischen und industriellenKooperationen mit zahlreichen Pharma- und Biotech-Unternehmen validiert,beispielsweise mit Janssen, Merck , Pfizer, Servier, Ono und Teijin, um nureinige zu nennen.Yann Gaston-Mathé, Präsident und Mitbegründer von Iktos, sagte: "Die Suche nachneuen Wirkstoffen ist immer noch ein mühsames und unsicheres Unterfangen, beidem ein chemisches Universum erforscht werden muss, das aus einer praktischunendlichen Anzahl von potenziellen Molekülen besteht. Die Anwendung künstlicherIntelligenz auf die frühzeitige Entdeckung und Gestaltung von Arzneimitteln