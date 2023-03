Das auf drei Milliarden Euro aufgestockte Aktienrückkaufprogramm sei in diesem Zusammenhang "eindeutig eine gute Nachricht", betonte Cohrs. Gemeinsam mit der Dividendenerhöhung auf 1,85 Euro je Aktie dürfte dies dem Warburg-Experten zufolge die Aussicht auf vorübergehend schwächere Gewinne ausgleichen./ck/lew/jha/

Die Analysten Dirk Schlamp von der DZ Bank und Christian Cohrs von Warburg Research lobten unterdessen den freien Barmittelzufluss, der sich sehr positiv entwickele und die Erwartungen übertroffen habe. "Die Prognose für 2023 liegt bei rund drei Milliarden Euro, was deutlich über der Dividendenausschüttung liegt", merkte Cohrs an und ergänzte: "Es scheint, dass die Investitionen sorgfältig gesteuert werden, um eine hohe Cash-Generierung zu gewährleisten, die zusätzliche Aktienrückkäufe ermöglicht."

"Die Telefonkonferenz läuft wohl gut", sagte ein Händler. Die Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs sei deutlich besser geworden als noch vor eineinhalb Monaten. Zudem hätten im Februar und im März die Volumina deutlich angezogen und das Paketaufkommen in Europa sei ermutigend.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aussagen der Deutschen Post zum Ausblick haben die Anleger am Donnerstag aufhorchen lassen. Die Aktie Gelb machte nach einem sehr schwachen Start eine Kehrtwende und legte am späten Vormittag als Dax-Spitzenreiter deutlich zu.

AKTIE IM FOKUS Post-Aktie nach Aussagen zum Ausblick an Dax-Spitze

