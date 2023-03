Mittelstandschef Jerger warnt vor politischen Streiks

Berlin (ots) - Der Vorsitzende des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW, Markus

Jerger, hat vor politischen Streiks in Deutschland gewarnt. Der geplante

gemeinsame Streikaufruf von Fridays for Futures und der Gewerkschaft Verdi am

morgigen Freitag sei ein Beispiel dafür, wie politische Forderungen auf der

Straße vermengt werden.



"Jetzt reicht's: wenn sich Aktivismus und politische Forderungen auf der Straße

am Freitag vereinen, ist unsere demokratische Zukunft in Gefahr. Der

konstruktive Weg, den wir gemeinsam gehen müssen, kommt auf Abwege", sagte

Jerger. Das Beispiel Frankreich zeige, dass politische Streiks keine bestehenden

Probleme lösen, sondern letztlich nur zu einer noch tieferen Spaltung von

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beitrügen, so Markus Jerger.