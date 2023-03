Unicorn-Anwärter refurbed gewinnt "Sustainability Award" bei der Tech Tour Growth Europe Verleihung (FOTO)

Berlin/Wien (ots) -



- Aus über 300 Unternehmen wurde refurbed von einem Gremium aus mehr als 90

Investoren nominiert und ausgezeichnet.

- Die Venture-Capital-Initiative Tech Tour wählt jedes Jahr für ihre Growth

50-Liste die europäischen Scale-ups aus, die am wahrscheinlichsten den Status

eines Unicorns erreichen werden.



Im Rahmen der Tech Tour Growth Europe in Paris wurde

https://www.refurbed.de/?category_type=electronics zum Gewinner des Tech Tour

Growth50 Sustainability Award gekürt. Refurbed hat sich damit gegen mehr als 300

europäische Unternehmen durchgesetzt und hat einen Platz auf der Tech Tour

Growth50-Liste im Jahr 2023 erhalten. Eine Jury aus mehr als 90 Investor:innen

wählte die 50 europäischen Technologieunternehmen mit dem größten Potenzial für

die Liste der zukünftigen europäischen "Unicorns" oder "Soonicorns" aus. Peter

Windischhofer (https://www.linkedin.com/in/windp/) , Co-Gründer von refurbed,

nahm den Preis am Abend in Paris entgegen. Refurbed ist der am schnellsten

wachsende Online-Marktplatz für refurbished Elektronik im DACH-Raum, der durch

seinen 40-stufigen Refurbishment-Prozess nachhaltige Alternativen zu neuen

Elektronikprodukten bietet.