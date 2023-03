DUISBURG (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co erwartet im laufenden Jahr einen weiteren Gewinnrückgang. Trotz gestiegener Stahlpreise zu Jahresbeginn geht das Unternehmen 2023 insgesamt von einem niedrigeren Preisniveau aus. Im vergangenen Jahr verzeichnete Klöckner & Co einen Gewinneinbruch, schnitt aber etwas besser ab als prognostiziert. Dabei musste der Stahlhändler im vierten Quartal erneut einen Verlust hinnehmen.

Die Aktie rutschte am Donnerstagmorgen zeitweise um sechs Prozent ab, konnte den Abwärtstrend dann jedoch stoppen. Am späten Vormittag lag das Papier noch rund 3,7 Prozent im Minus. Auf den ersten Blick habe der operative Schwung bei dem Stahlhändler im vierten Quartal nachgelassen, schrieb Warburg-Analystin Cansu Tatar in einer Studie. Dies sei aber erwartet worden. Die jüngste Erholung der Stahlpreise sollte die operative Entwicklung in den kommenden Quartalen aber wieder stützen.