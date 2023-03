FINVIA Family Office veröffentlicht Tool zur Berechnung der optimalen Vermögensaufteilung (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- 96% aller Vermögen in Deutschland sind nicht optimal aufgestellt*

- Eine optimale Aufteilung der Vermögenswerte lässt sich nur in einem

hochkomplexen Verfahren aufstellen: der Strategischen Aufteilung der

Anlageklassen (SAA)

- Das Family Office FINVIA bietet dazu erstmalig ein digitales Tool an, das den

Grundstein einer SAA intuitiv und kostenfrei erstellt



Ab sofort können vermögende Anleger über das neue Online-Tool von FINVIA mit

wenigen Klicks Einblicke in ihre passende Vermögensaufteilung erhalten. Mit dem

intuitiven SAA-Rechner bietet das bundesweit tätigte Family Office als erstes

Family Office überhaupt ein digitales Tool an, welches die Grundversion einer

individualisierten Strategischen Aufteilung der Anlageklassen ermittelt. Der

SAA-Rechner ist frei zugänglich über die

https://www.finvia.fo/strategische-aufteilung-anlageklassen und berechnet, wie

Vermögende ihr Gesamtvermögen grundsätzlich strukturieren sollten, um effizient

das gesetzte Anlageziel zu erreichen. Der User hat die Möglichkeit, Daten wie

Vermögenshöhe, Risikotoleranz sowie Anlagehorizont zu konfigurieren. Auf dieser

Basis erstellt der Rechner eine erste Einschätzung darüber, welche Anlageklassen

mit welcher Gewichtung aufgenommen werden sollen. Dieser Schritt bietet

Vermögenden eine fundierte Basis, auf der sich anschließend in Zusammenarbeit

mit einem FINVIA Family Officer eine individuelle SAA erstellen lässt.