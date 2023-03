APA präsentiert neue AI-Strategie "APA Trusted AI"

Wien (ots) - APA Trusted AI als Meilenstein der laufenden Digitalstrategie der

österreichischen Nachrichtenagentur-Gruppe - APA-CEO Clemens Pig: "Die neuen

AI-Technologien sind mächtige Werkzeuge, sie gehören in sichere Hände und

benötigen ein faktenbasiertes zuverlässiges Umfeld."



Neben Digital Workplace und Digital Platforms bildet das Innovationsfeld Data &

AI die dritte Säule in der aktuellen Digital-Strategie der APA-Gruppe. Im Rahmen

einer Veranstaltung, die Donnerstagvormittag im APA-Pressezentrum stattfand,

stellte APA-CEO Clemens Pig in seiner Keynote die Eckpunkte der künftigen

AI-Strategie APA Trusted AI für Journalismus und Kommunikation vor. "Trusted AI

ist die logische Weiterentwicklung von Trusted Content. Die APA beschäftigt sich

seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema Artificial Intelligence und setzt als

First Mover bereits jetzt zahlreiche AI-Bausteine in ihren Produktions- und

Geschäftsprozessen im Text-, Speech- oder Visualbereich ein. Deshalb haben wir

uns auch eine eigene Richtlinie zum verantwortungsvollen und transparenten

Einsatz von AI in der APA gegeben. Mit generativer AI sind jetzt neue mächtige

Werkzeuge im Vormarsch, die in sichere Hände und in ein sicheres Umfeld gehören.

Dieses Umfeld ist das faktenbasierte und zuverlässige genossenschaftliche

Ökosystem der APA", so APA-CEO Clemens Pig.