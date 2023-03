RBC stuft Gea Group auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea nach Quartalszahlen von 28 auf 31 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Anlagenbauer habe erfreulich abgeschnitten, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick falle insgesamt positiv aus, wobei optimistischen Aussagen zum Volumenwachstum Sorgen über die Kostenentwicklung gegenüberstünden. Seine moderat angehobenen Umsatz- und Ergebnisschätzungen (Ebida) würden durch höhere Restrukturierungskosten zunichte gemacht, betonte Kuenne. Seine Sorgen über die Investitionspläne in der Lebensmittelverarbeitung hielten insbesondere nach den jüngsten Berichten über den Volumendruck bei Milchprodukten an./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2023 / 21:22 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2023 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 43,14EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Sebastian Kuenne

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m