Smarte Lösungen Aiways nutzt innovative Prozesse für schlanke Fertigung (FOTO)

München (ots) - Der Umstieg auf Elektromobilität hat viele Prozesse in einer

sehr konservativen Branche auf den Prüfstand gestellt. Nie war der

Innovationsdruck größer, nie war die Zahl neuer Wettbewerber größer. Aiways hat

sich mit einer hoch automatisierten und hoch digitalisierten Fertigung in

Shangrao und einer extrem flexiblen Fahrzeugarchitektur einen smarten Vorteil

verschafft.



Die Automobilindustrie befindet sich in der größten Umbruchphase seit ihren

Anfängen vor über hundert Jahren. Neue agile Fahrzeughersteller stellen

Konventionen in Frage und setzen eine technologische Revolution in Gang. Es ist

das erklärte Ziel von Aiways in dieser neuen Konstellation völlig neue Wege zu

gehen.