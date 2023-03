beulco clean auf der INTERNORGA 2023 / Traditionsunternehmen präsentiert neue effiziente, nachhaltige und umweltbewusste Desinfektions- und Reinigungsmittel für den Außer-Haus-Markt in Hamburg

Attendorn (ots) - Vom 10. bis zum 14. März 2023 öffnet die internationaleLeitmesse für Gastronomie, Hotellerie, Bäckereien und Konditorei, die INTERNORGA(https://www.internorga.com/) , in Hamburg für Fachbesucher ihre Tore. Mehr als1.000 Aussteller präsentieren in 12 Messe-Hallen und dem Freigelände dieneuesten Trends für den gesamten Außer-Haus-Markt. "Für unsere Kunden aus derHotellerie sowie aus der System- und Verkehrsgastronomie ist die INTERNORGA diewichtigste Messe des Jahres", sagt Atilla Sayan, Head of beulco clean. "ZurINTERNORGA präsentieren wir unsere neuesten, speziell auf die Anwendungsbereichedes Außer-Haus-Markts abgestimmten, Desinfektions- und Reinigungsmittel", soSayan weiter. beulco clean ist eine von insgesamt vier Geschäftseinheiten desmittelständischen Traditionsunternehmens BEULCO GmbH & Co. KG. Seit mehr als 70Jahren zählt das Unternehmen aus dem Sauerland zu den Top-Anbietern vonhochqualitativen Produkten für die Wasserversorgung.Mit beulco clean (https://beulcoclean.de/) hat BEULCO sein Angebot umnachhaltige Desinfektions- und Reinigungslösungen für zahlreicheAnwendungsbereiche im B2C- und B2B (Gastronomie, Hotellerie, Industrie) -Segmenterweitert. "Messehighlights sind u.a. unsere Trinkwasserleitung & TankDesinfektion, die der Hotellerie und Gastronomie eine effektive, umweltbewusstesowie schnelle und unkomplizierte Reinigung von Schankanlagen bietet", erklärtAtilla Sayan. "Neben z.B. Geruchsentfernern und Fettlösern präsentieren wirunsere Reinigungsmittel erstmals in Sprühflaschen aus bio-basiertem Material aufWeizenstroh Basis", freut sich Sayan. Der Verzicht von gefährlichen Zusatz- oderFremdstoffen sowie Mikroplastik hat bei beulco clean Produkten Priorität. Dasjunge Unternehmen verfolgt dabei konsequent eine Vision: Den Schutz deskostbarsten Lebensmittels überhaupt - Wasser! beulco clean bietet effektiveLösungen zur Bekämpfung von 99,999* Prozent aller Viren, Sporen, Bakterien,Pilzen und Gerüchen. Alle Produkte sind alkoholfrei, besonders hautfreundlichund natürlich. Gerade dort, wo Lebensmittel verarbeitet werden, müssenReinigungs- und Desinfektionslösungen höchsten Hygieneanforderungen genügen.beulco clean Produkte basieren auf Salzlösungen und sind dadurch besondersumweltschonend und optimal für den Einsatz in z.B. Küchen geeignet. Das Team vonbeulco clean freut sich auf eine erfolgreiche INTERNORGA 2023 und ist vom 10.bis zum 14. März 2023 in Halle B6, Stand 134, vertreten. Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=FT5OBjLn688Pressekontakt:Bereuter Media GmbHBen BereuterT. 0221-17061982E. mailto:bereuter@bereutermedia.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168952/5459301OTS: beulco clean