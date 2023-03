GESCO: Krisenfestes Geschäftsmodell

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) die zuvor bereits angehobene Ergebnisprognose nochmals übertroffen. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei die Entwicklung 2022 maßgeblich auf den erfolgten Portfolioumbau sowie die bei den Gruppengesellschaften implementierten Excellence-Programme im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL 25 zurückzuführen. Wenngleich sich die Aussicht in den vergangenen Wochen wieder etwas aufgehellt habe, dürfe sich das makroökonomische Umfeld auch im aktuellen Geschäftsjahr weiterhin schwierig darstellen. Dennoch sei der Analyst für die unter dem GESCO-Dach vereinten Unternehmen unverändert zuversichtlich. Zudem biete das Papier dem Anleger auf Basis des Dividendenvorschlags derzeit eine Ausschüttungsrendite von 3,8 Prozent. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 48,00 Euro (zuvor: 47,00 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.03.2023, 11:35 Uhr)



Die GESCO Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 26,60EUR gehandelt.