Hamburg (ots) - Das internationale Modeunternehmen bonprix zeigt sich ab heute

in neuem Look: Ein einzeiliges Logo in Schwarz, das moderner, digitalfähiger und

Ausdruck für die Positionierung als smarte Fashion Brand ist, bringt gemeinsam

mit dem neuen Claim "Fashion made smarter" das Leistungsversprechen von bonprix

auf den Punkt. Auch im Corporate Design gibt es Veränderungen: Das Unternehmen

hat unter anderem seine Bildsprache überarbeitet und zeigt das Ergebnis erstmals

in der neuen bonprix Kampagne, die ab dem 9. März die Frühjahrstrends der Marke

in Szene setzt.



Ab sofort ist das zur bonprix Zielgruppe und zum digitalen Zeitalter passende,

geschärfte Profil der Fashion Brand in den internationalen Webshops, Apps und

über alle Kommunikationskanäle sichtbar.





https://www.bonprix.de/ hat sich in den letzten Jahren als digitale FashionBrand stark weiterentwickelt und gehört heute in Deutschland zu den Top 3 derumsatzstärksten Onlineshops für Mode. "Die Veränderungen, die wir nun umsetzen,sind sichtbare Meilensteine in unserer Markentransformation. Wir präsentierenuns in einem visuell zeitgemäßen und ganzheitlichen Ansatz, um unserePositionierung noch fester in der Wahrnehmung unserer Kund*innen zu verankern",erklärt Lars Gerber, Bereichsleiter Brand & Communication Global undverantwortlich für den Markenrelaunch.Neues Logo und neuer MarkenclaimDas neue bonprix Logo erscheint in einer eigens für bonprix kreierten, mitBandzugfeder handgeschriebenen und im zweiten Schritt digital optimiertenSchrift moderner und gleichzeitig femininer. Hierfür verabschiedet sich bonprixsowohl von der bisherigen bildhaften Logoform als auch von seiner bekanntenFarbsprache in Rot, die schnell ausschließlich mit einem attraktivenPreisangebot assoziiert wird. Dennoch wird bewusst mit Reminiszenzen an dasAltbekannte gespielt und beispielweise an gelernten Elementen wie derKleinschreibung festgehalten. Das neue Logo wurde in mehreren Kernmärktengetestet und ist in der Marktforschung auf sehr positive Kund*innenresonanzgestoßen. Entwickelt wurde das Logo gemeinsam mit der renommierten DesignSolutions Manufaktur Studio Oeding in Hamburg, die passend dazu auch den neuenMarkenclaim "Fashion made smarter" erarbeitet hat, der das bisherige "it's me"ablöst.Katrin Oeding, Gründerin und Geschäftsführerin von Studio Oeding, gibt Einblickin den Relaunchprozess und das Ergebnis: "Die Grundlage für den Markenrelaunchvon bonprix war die gemeinsam entwickelte Strategie, die wir dann in einganzheitliches Corporate Design übersetzten. Die Positionierung alsleidenschaftliche, inspirierende, authentische und smarte Marke wird jetzt in