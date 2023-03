Else Nutrition knackt in Nordamerika die Marke von 11.000 Läden

- Else ist mittlerweile eine nationale Marke und hat die Anzahl seiner Geschäftsstandorte in Nordamerika mit über 11.000 stationären Läden und 25.000 Vertriebsstellen verdreifacht.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 9. März 2023/ IRW-Press / - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“), ein führender Hersteller von innovativen Nahrungsprodukten auf pflanzlicher Basis für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder, gibt bekannt, dass seine Produkte mittlerweile an über 11.000 Einzelhandelsstandorten in Nordamerika gelistet sind. Else geht davon aus, dass mit dem Verkauf der Produkte in all diesen Geschäften noch vor dem zweiten Quartal 2023 begonnen wird. Das Unternehmen startete im Jahr 2022 mit knapp 1.200 Einzelhandelsstandorten und konnte diese Ausgangszahl erfolgreich annähernd auf das Zehnfache steigern.

Hamutal Yitzhak, die als CEO von Else Nutrition verantwortlich zeichnet, erklärt: „Wir sind mit dem starken Wachstum im nordamerikanischen Einzelhandel sehr zufrieden. Was das Tempo und auch das Ausmaß der Expansion betrifft, so wurden unsere Erwartungen klar übertroffen. Wir haben uns bereits zu einer nationalen Marke entwickelt, der führende Einzelhändler vertrauen, und wir rechnen damit, dass dieser Trend in Zukunft weiter zunehmen wird.

Else startete im Jahr 2022 mit rund 1.200 Naturkostläden, von denen die meisten nur eine einzige Artikelgruppe – Elses Bio-Produkt für Kleinkinder – führten. Zu jener Zeit war ‚Sprouts Farmers Market‘ die bedeutendste Einzelhandelskette, die Elses Produkte im Angebot hatte. Ein Jahr später können wir mit Stolz verkünden, dass wir nun in über 11.000 stationären Läden gelistet sind und unsere Vertriebsstellen von einigen Tausend auf mehr als 25.000 erweitern konnten.

Unser Wachstum im US-amerikanischen Masseneinzelhandel, in Drogerien, im Lebensmittelhandel und in Spezialitätengeschäften zeugt von Elses steigendem Markenwert und von der starken Nachfrage seitens der Konsumenten. Vor einigen Monaten schafften wir mit der Apothekenkette London Drugs auch unseren Einstieg in Kanada und sind mit Metro Ontario und schon bald weiteren nationalen Lebensmittel- und Drogeriemärkten rasch auf mehr als 2.000 Geschäftsstandorte angewachsen."