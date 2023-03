UNILEVER FOODS SOLUTIONS IDENTIFIZIERT DIE WICHTIGSTEN ZUKÜNFTIGEN MENÜTRENDS

Der neue Future Menus Trend Report 2023 basiert auf den Erkenntnissen von mehr als 1.600 Köchen weltweit

ROTTERDAM, Niederlande, 9. März 2023 /PRNewswire/ -- Unilever Food Solutions, der weltweit führende Anbieter von professionellem Foodservice, veröffentlichte heute seinen ersten Future Menus Trend Report 2023, der in Zusammenarbeit mit mehr als 1.600 Köchen in über 21 Ländern entwickelt wurde. Der Bericht wurde auf einer Veranstaltung für Spitzenköche und Experten der Lebensmittelbranche im Hive, dem Lebensmittelinnovationszentrum von Unilever in Wageningen (Niederlande), sowie per Livestream vorgestellt.