FREQUENTIS und Avinor gewinnen den „Overall Excellence“ Air Traffic Management Award für die Demonstration des sicheren Betriebs von Drohnen und Luftrettung

- Frequentis und Avinor waren auch Zweitplatzierte beim Nachhaltigkeits-Award für die signifikante Reduktion von CO2-Emissionen am Flughafen Oslo durch kontinuierlichen Steig- und Sinkflug

- Die Awards, in Kooperation mit dem ATM Magazine und CANSO, wurden dieses Jahr auf der Airspace World in Genf verliehen und zeichneten Frequentis und Avinor für Overall Excellence aus

Avinor, die norwegische Flugsicherung und Betreibergesellschaft von Flughäfen, hat an einem Projekt gearbeitet, das die Sicherheit für die Flugrettung und Drohnenbetreiber in Norwegen durch das Teilen von Daten erhöhen soll. Eine zentrale Herausforderung war das Teilen der Informationen über geplante und aktive Drohnenflüge mit Notfall-Helikoptern, die von der norwegischen Luftrettung betrieben werden. Diese Helikopter arbeiten oft in dynamischen Umgebungen mit hohem Druck, und die zusätzliche Arbeitsbelastung durch die Suche nach Drohnen musste adressiert werden.

„Dieses komplexe und innovative Projekt erforderte sorgfältige Planung und Koordination, um die sichere und effiziente Integration von Drohnen neben herkömmlichen Luftfahrzeugen zu gewährleisten. Das von Frequentis bereitgestellte UTM (Unmanned Traffic Management) System bietet eine zentrale Datenaustauschplattform (Common Information System, CIS), die Daten von Drohnen­flug­anwendungen an Systeme von Drittanbietern weitergeben kann und Piloten ermöglicht, die Luftraumnutzung in Echtzeit zu sehen“, sagt Hannu Juurakko, Frequentis Executive Vice President ATM Civil und Vorsitzender des Frequentis ATM Executive Board. „Wir freuen uns, dass wir den Overall Excellence ATM Award zusammen mit Avinor gewonnen haben. Durch die wachsende Zahl an Luftraumnutzern wird die Fähigkeit, verschiedene Arten des Verkehrs auf unterschiedlicher Höhe zu managen, immer komplexer. Unsere innovativen Lösungen helfen aber dabei, sowohl ATM als auch UTM zu vereinfachen.“