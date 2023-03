FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Analysten von JPMorgan räumen mit ihren bisherigen Bedenken zur Gerresheimer -Aktie auf: Der Spezialverpackungshersteller steht ihrer Meinung nach vor einer "bedeutenden Chance" durch die Fertigung von Insulin-Pens für sogenannte GLP-1-basierte Behandlungen - einem Markt, dem die Pharmaexperten der Bank kräftiges Wachstum zutrauen. Dass der Barmittelfluss beim MDax -Unternehmen laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie vorerst weiter schwach bleiben dürfte, rückt für Analyst David Adlington damit in den Hintergrund. So investiert Gerresheimer kräftig in den Produktionsausbau.

Der Experte hob in der Analyse sein bisher neutrales Votum auf "Outperform", das Kursziel stockte er von 67,80 auf 144,10 Euro auf. Damit sieht er ein Aufwärtspotenzial von fast zwei Drittel, denn die Aktie kostete zuletzt gut 86 Euro.