Biden will mit Großbritannien und Australien Sicherheitspakt bereden

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will mit seinem britischen und australischen Kollegen im Bundesstaat Kalifornien über einen neuen Sicherheitspakt für den Indopazifik sprechen. Biden werde den britischen Premierminister Rishi Sunak und den australischen Premierminister Anthony Albanese am kommenden Montag in San Diego treffen, teilte das Weiße Haus am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Im Zentrum der Gespräche werde das sogenannte Aukus-Bündnis stehen - der Name ergibt sich in Anlehnung an die englischen Abkürzungen der beteiligten Länder.

Die USA hatten das Bündnis mit Großbritannien und Australien im Jahr 2021 bekanntgegeben. Australien soll damit der Erwerb von nuklearbetriebenen U-Booten ermöglicht werden, um die Sicherheit und militärische Abschreckung im Indopazifik zu stärken. Das Bündnis richtet sich nach Ansicht von Sicherheitsexperten gegen die militärische Bedrohung durch China. Australien plant an seiner Ostküste einen neuen Militärstützpunkt für Atom-U-Boote. Die USA haben in San Diego einen großen Militärhafen.

Insbesondere die Regierung in Paris war damals außer sich, weil mit dem Aukus-Pakt ein 56 Milliarden Euro schwerer U-Boot-Vertrag Australiens mit Frankreich platzte. Die USA, Großbritannien und Australien kündigten vergangenes Jahr außerdem an, auch bei elektronischer Kampfführung und im Bereich Cybersicherheit stärker zusammenarbeiten zu wollen./nau/DP/jha