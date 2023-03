Neubau Gauxjoch & Trattenbach ? nachhaltigste Sesselbahnen für KitzSki

Kitzbühel (ots) - KitzSki ersetzt die in die Jahre gekommenen Skilifte F6

Gauxjoch und F7 Trattenbach durch moderne 6er-Sesselbahnen.



Mit dem Neubau der Anlagen Gauxjoch und Trattenbach investiert die Bergbahn

Kitzbühel, um die gewohnt hohe Qualität anbieten zu können und weiter Vorreiter

in Sachen moderner Liftanlagen und Komfort zu sein, betont Bürgermeister Dr.

Klaus Winkler, Aufsichtsratsvorsitzender der Bergbahn Kitzbühel. "Aus diesem

Grund werden unsere Gäste und die Einheimischen dieses neue Angebot besonders

schätzen. Die Bergbahn Kitzbühel stärkt mit dieser Investition auch ihre Rolle

als verlässlicher Arbeitgeber und starker Partner für die Region", freut sich

Dr. Klaus Winkler.



Nachhaltigkeit als Prämisse für den Neubau





Die Technik hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immens weiterentwickelt.Aber auch die Ansprüche der Gäste hinsichtlich Komfort, Qualität undNachhaltigkeit sind gestiegen, weiß Mag. Anton Bodner, Vorstandsvorsitzender derBergbahn Kitzbühel. Beim Neubau der beiden Anlagen handelt es sich umErsatzinvestitionen. Die Konzession für den Dreiersessellift Trattenbach läuftmit Ende der Wintersaison 2024/25 aus. "Aus Kostengründen und um Synergien beimBau optimal zu nutzen, wurde auch der Schlepplift Gauxjoch in dem Projektberücksichtigt. Für die Bergbahn Kitzbühel ist es selbstverständlich,Entscheidungen zu treffen, die auch in der Zukunft wirkungsvoll sind und unserePosition als eines der besten Skigebiete stärken. Somit ergibt sich eine guteGelegenheit, die in die Jahre gekommenen Liftanlagen Trattenbach und Gauxjochgemeinsam zu erneuern. Besonders stolz bin ich auf die Leistung unserertechnischen Abteilung, die beide Anlagen geplant hat. Dieses hausintern hoheKnow-how zeichnet die Bergbahn Kitzbühel aus", erklärt Mag. Anton Bodner.In die Errichtung der zwei neuen 6er Sesselbahnen werden rund 23 Millionen Euroinvestiert. Die Inbetriebnahme ist im Dezember 2023 geplant. Die gesamte Bauzeitwird in etwa sechs Monate betragen. Der Baustart ist für Mitte/Ende Maiangesetzt. "Es war für uns von Anfang an sehr wichtig, die nachhaltigstenAnlagen zu errichten, die es derzeit gibt. Auch aus diesem Grund haben wir unsfür unseren langjährigen Partner, die Firma LEITNER, entschieden. Sie konntenuns diesbezüglich mit den besten Konzepten überzeugen."KitzSki - nachhaltiger Skigenuss der SuperlativeMag. Christian Wörister, Vorstand der Bergbahn Kitzbühel, blickt vollerVorfreude auf die nächste Wintersaison. "KitzSki war seit jeher einPremiumprodukt und wird es auch in Zukunft bleiben. Der Trattenbach- undGauxjochlift sind wesentlich für die Verbindung des Kernskigebietes Kitzbühel,