BONN (dpa-AFX) - Bei der Deutschen Post gehen die Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Verdi nach einem klaren Streik-Votum an diesem Freitag weiter. In einer Urabstimmung lehnten 85,9 Prozent der Befragten das Tarifangebot der Post ab und votierten für einen unbefristeten Streik, wie Verdi am Donnerstag weiter mitteilte./wdw/lew/DP/jha

Die Deutsche Post Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 41,53EUR gehandelt.