Simon Schenk Wie Fleischereien regionale Fachkräfte und motivierte Quereinsteiger für sich gewinnen (FOTO)

Regensburg (ots) - Simon Schenk ist der Gründer und Geschäftsführer der Mission

Metzgerhandwerk, einer Marke der SCHENKSI Digital GmbH. Gemeinsam mit seinem

Team hilft er Metzgereien und Fleischereibetrieben dabei, qualifizierte

Fachkräfte zu gewinnen, zu wachsen und die Digitalisierung zu meistern. Erfahren

Sie im Folgenden, wie Fleischereien regionale Fachkräfte und motivierte

Quereinsteiger für sich gewinnen können.



Die Konkurrenz der Discounter und der Mangel an Nachwuchskräften machen

Metzgereien und Fleischereibetrieben zu schaffen. Vielerorts herrscht

Ratlosigkeit, weil offene Stellen nicht besetzt werden können. Eine Trendwende

scheint jedoch nicht in Sicht: Experten gehen davon aus, dass es in den

kommenden Jahren noch mühsamer werden wird, sich gegen den Fachkräftemangel

durchzusetzen. "Der Mangel an Nachwuchskräften in der Fleischwirtschaft ist

leider Realität", weiß auch Simon Schenk von der SCHENKSI Digital GmbH. "Viele

Metzgereien investieren Zeit und Geld - und finden trotzdem kein passendes

Personal." Aus diesem Grund hat der Experte für das Fleischerei- und

Metzgerhandwerk sich der Aufgabe verschrieben, seine Kunden bei der Suche nach

qualifizierten Fachkräften und motivierten Quereinsteigern zu unterstützen.