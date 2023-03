Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bruchsal (ots) - Unter der Führung von Michel-Enrique Bello Bermudez, SimonEisemann und Robin Günther unterstützt die BEG Solutions Gruppe Handwerks-, Bau-und Industriebetriebe aber auch Selbständige und Dienstleister ganzheitlich inden Bereichen Digitalisierung, Marketing, Branding und Recruiting. Das Besonderedaran: Durch die Unterteilung in die drei Tochterfirmen "Fachkräfte fürHandwerker", "SAIMENART" und "TV4ALL" kann die BEG-Gruppe in jedem Bereich echteExpertise bieten, ohne externe Dienstleister heranziehen zu müssen.Handwerk, Bau und Industrie stehen derzeit vor großen Problemen, die vielenBetrieben beinahe unüberwindbar scheinen. Während einerseits Handwerker immergebraucht werden, fehlen fast überall die Fachkräfte, um mit der Flut anAufträgen mitzuhalten. Zusammen führen diese Faktoren zu einer äußerst prekärenLage: Da die Betriebskosten fortwährend steigen, drohen Umsatzeinbußen, dieBetriebe wirtschaftlich zu ruinieren. Für Michel-Enrique Bello Bermudez, SimonEisemann und Robin Günther von der BEG Solutions Gruppe ist der Fall klar:Anstelle von Einzelmaßnahmen muss eine ganzheitliche Lösung her. Und genau dasbieten die Experten mit ihrer BEG Solutions Gruppe, bestehend aus denTochterfirmen "Fachkräfte für Handwerker", "SAIMENART" und "TV4ALL"."Traditionelle Methoden wie die Mitarbeitersuche über Stellenportale können denBetrieben nicht länger weiterhelfen", betonen die Experten. "Da vieleGeschäftsführer mit dem Themenbereich Digitalisierung nicht vertraut sind, fälltes ihnen jedoch schwer, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen." An dieser Stellesetzt das Angebot der BEG Solutions Gruppe an: Indem sie Betriebe dabeiunterstützen, sich als überzeugende Arbeitgeber und verlässliche Dienstleisterzu vermarkten, helfen Michel-Enrique Bello Bermudez, Simon Eisemann und RobinGünther Unternehmen dabei, ihr volles Potenzial freizusetzen.All-Inclusive-Angebot ohne Allrounder? - "Das geht!", sagt die BEG SolutionsGruppeDie größte Stärke der BEG Solutions Gruppe besteht in ihrer Arbeitsweise. StattAllrounder für alle Aspekte des Marketings zu beschäftigen, haben die Gründersich dafür entschieden, die einzelnen Arbeitsbereiche als Tochterunternehmenauszugliedern. "Beim Arztbesuch ist es im Prinzip die gleiche Situation",erklärt Robin Günther. "Wenn jemand krank ist, geht er auch zuerst zumAllgemeinmediziner, um eine Diagnose zu erhalten. Dieser überweist ihn dann zuden Spezialisten, die ihm am besten helfen können. Wir machen in Bezug auf