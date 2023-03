DAX - 10er-EMA als kurzfristiger Signalgeber

Solange der DAX über dem Bereich von 15.500 Punkten notiert, ist mittelfristig eher mit einer weiteren Seitwärtsbewegung und wieder steigenden Kursen zu rechnen. Bei Hochlauf wäre erneut der Widerstand um 15.700 Punkte die nächste Anlaufmarke.

Kommt es hingegen zu einem Kursrutsch unter die Unterstützung bei 15.500 Punkten, wäre ein Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 15.150 Punkte zu erwarten. In den USA konnte sich der S&P 500 am Vortag stabilisieren und mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gehen. Hier könnte es nach dem Kursrutsch der Vortage zu einer Erholung bis in den Bereich von 4.000 Punkten kommen, wo aktuell weiterhin der 10er-, 50er- und 200er-EMA als Widerstand verlaufen. Solange der S&P 500 unter dem Bereich von etwa 4.000 Punkten bleibt, ist mit eher weiter fallenden Kursen zu rechnen.