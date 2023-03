(neu: Aussagen aus der Pressekonferenz, Analyst und Händler, Kurs)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG blickt nach einem guten Geschäftsjahr mit Vorsicht auf 2023. Das Ergebnisziel für das laufende Jahr erhöhte das Unternehmen. Trotz der guten Geschäftsentwicklung 2022 will der LEG-Vorstand die Dividende aber aussetzen. Angesichts der von hohen Zinsen und anhaltender Unsicherheit über die Bewertung des Immobilienbestands geprägten Lage solle so die Bilanz gestärkt werden, teilte der MDax -Konzern am Mittwochabend in Düsseldorf mit.

Am Donnerstag sackte die Aktie am Nachmittag um 13 Prozent auf 59,02 Euro ab. Damit ist sie auf den tiefsten Stand seit Ende 2022 eingebrochen. Dies belastete den gesamten Immobiliensektor. Beobachter befürchten, dass auch andere Konzerne die Dividenden aussetzen oder zumindest kürzen könnten, darunter Europas größter Wohnungsvermieter Vonovia .