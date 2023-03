Vorreiter Infinix bringt die bahnbrechenden Schnellladetechnologien 260W und 110W-Wireless All-Round FastCharge auf den Markt

SHANGHAI, 9. März 2023 /PRNewswire/ -- Infinix kündigte heute die Einführung von 260W All-Round FastCharge und 110W-Wireless All-Round FastCharge an, zusammen mit seiner transformativen "All-Round FastCharge"-Lösung, die flexible, sichere und intelligente Schnellladeerfahrungen für Nutzer in allen Szenarien bietet. Das 260W All-Round FastCharge kann ein Handy in 1 Minute auf 25 % aufladen und einen Ladevorgang von 1 - 100 % in nur 7,5 Minuten abschließen [1]. Und das 110W-Wireless All-Round FastCharge kann ein Gerät in 16 Minuten auf 100 % aufladen [2]. Diese innovative All-Round FastCharge-Technologie kann die unterschiedlichen Ladebedürfnisse der Nutzer bei jedem Wetter erfüllen und die Ladeangst der Nutzer im Zeitalter von 5G, in dem der Stromverbrauch so hoch ist wie nie zuvor, lindern.