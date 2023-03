Um das vollständige Aufwärtspotenzial in der Traton-Aktie zu aktivieren, bedarf es eines nachhaltigen Tagesschlusskurses oberhalb von 18,07 Euro, in der finalen Aufwärtsphase könnte dann der Bereich um 19,75 Euro angesteuert werden. Eine überschießende Welle könnte dabei sogar an 20,50 Euro heranreichen, ehe die Aktie auf größere Widerstände trifft und in eine gesunde Konsolidierung übergeht. Auf der Unterseite würde ein Bruch der Nackenlinie von 15,42 Euro dagegen ein sehr bärisches Signal aussenden, zeitnahe Verluste auf 13,82 Euro kämen dann nicht überraschend.

Traton SE (Wochenchart in Euro) Tendenz: