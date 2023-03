5G-Chips von Metanoia und NXP versorgen 5G NR Indoor Small Cell von HFCL.

HSINCHU, 9. März 2023 /PRNewswire/ -- Metanoia Communications Inc. („Metanoia") gibt in Zusammenarbeit mit NXP Semiconductors NV. („NXP") bekannt, dass HFCL die 5G-NR RF Transceiver von Metanoia sowie die Layerscape - und Layerscape-Access-Prozessorreihe von NXP für die All-in-One 5G 2T2R Indoor Small Cell von HFCL ausgewählt hat, um eine hervorragende und zuverlässige 5G-Mobilfunkabdeckung in Innenräumen zu bieten. Zusammen bieten die Prozessoren von Metanoia RFIC und NXP einen außergewöhnlich kleinen Formfaktor und die Fähigkeit für HFCL, einen aggregierten Durchsatz von mehr als 1 Gbps zu liefern, was ihn ideal für 5G-Lösungen in Gebäuden und für Private-5G-Netzwerke wie Gastgewerbe, MDU, Campus und mehr macht.

HFCL ist ein führendes Technologieunternehmen, das eine breite Palette von Kommunikationsprodukten der nächsten Generation und integrierten Lösungen sowohl in Indien als auch im Ausland anbietet. Sein 5G-Portfolio umfasst 5G Radio Access Network (RAN) und Transportprodukte, die den Bedürfnissen von Kommunikationsdienstleistern, Unternehmen und Branchen entsprechen.