(aktualisierte Fassung)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - BMW-Aktien haben am Donnerstag einen wechselhaften Kursverlauf genommen. Zunächst stiegen sie auf 103,70 Euro und damit den höchsten Stand seit Ende 2015. Dann nahmen Anleger aber Gewinne mit. Vorgelegte Eckdaten für 2022, die geprägt waren von einer enttäuschenden Marge, drückten die Papiere später klar ins Minus. Nach einem Spitzenverlust von 3,7 Prozent verringerte sich der Abschlag zuletzt auf 1,4 Prozent. Mit 99,53 Euro stand der Kurs knapp unter 100 Euro.

Die Eckdaten zum vierten Quartal und dem Gesamtjahr seien insgesamt betrachtet leicht hinter den Konsensprognosen zurückgeblieben, urteilte der Jefferies-Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis im Kerngeschäft Auto habe die Erwartungen um fünf Prozent verfehlt. Aber auch das Ergebnis der BMW Bank sei niedriger als am Markt gedacht.