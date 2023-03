NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach endgültigen Zahlen und einem Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Die Ziele des Modekonzerns deckten sich mit den Konsensschätzungen und mit ihrer Annahme für den Umsatz, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Beim operativen Gewinnziel (Ebit) habe sie mehr erwartet./bek/gl

Die Hugo Boss Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 64,42EUR gehandelt.



Rating: Hold

Analyst:

Kursziel: 69 Euro