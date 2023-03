NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Post nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe mit dem Nettoergebnis positiv überrascht, während das operative Ergebnis (Ebit) erwartungsgemäß ausgefallen sei, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu komme das von zwei auf drei Milliarden Euro aufgestockte Aktienrückkaufprogramm für die Jahre bis 2024. Der Ausblick auf 2023 sei indes weniger ermutigend. So liege die Ebit-Konsensschätzung schon fast am oberen Ende der Unternehmenszielspanne, und für 2025 erwarteten die Bonner weniger als bisher. Dies könnte dem Vertrauen der Anleger einen Knacks geben, befürchtet Irving./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2023 / 06:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2023 / 06:40 / UTC

Die Deutsche Post Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 41,03EUR gehandelt.