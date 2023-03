BELMONT, NC, 9. März 2023 / IRW-Press / – Piedmont Lithium Inc. („Piedmont“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq:PLL; ASX:PLL), ein weltweit führendes Erschließungsunternehmen für Lithiumressourcen, die für die US-amerikanische Lieferkette von Elektrofahrzeugen von grundlegender Bedeutung sind, gab heute bekannt, dass das im Rahmen eines Joint Ventures betriebene Projekt North American Lithium („NAL“) ein erstes Spodumenkonzentrat („SC6“) produzieren konnte, während die Pläne für die vollständige Wiederinbetriebnahme des Betriebs in Quebec voranschreiten. Ungefähr 70 Tonnen Spodumenkonzentrat wurden im Rahmen der Inbetriebnahme produziert, wobei die erste Lieferung eines verkaufsfähigen Produkts für das dritte Quartal 2023 geplant ist.

Patrick Brindle, Executive Vice President und Chief Operating Officer von Piedmont Lithium, lobte die Fortschritte im Hinblick auf die Großproduktion. „Diese erste Produktion von NAL unterstreicht das unermüdliche Engagement des Managementteams, die Mine und den Konzentrator sowohl frist- als auch budgetgerecht wieder in Betrieb zu nehmen. NAL ist das am weitesten fortgeschrittene Erschließungsprojekt für Lithium in den USA und Kanada, und wir gehen davon aus, dass der Betrieb in naher Zukunft die einzige große Quelle für eine neue SC6-Produktion in Nordamerika sein wird.“

NAL ist eines der Projekte im Portfolio von Sayona Quebec, einem Joint Venture zwischen Piedmont und Sayona Mining Limited (ASX:SYA). Zusätzlich zu Piedmonts wirtschaftlicher Beteiligung an dem Joint Venture hat das Unternehmen mit Sayona Quebec eine Abnahmevereinbarung über den Kauf von 113.000 Tonnen pro Jahr oder 50 % der SC6-Produktion des Joint Ventures abgeschlossen, wobei der höhere Wert maßgeblich ist. Piedmont hat anschließend Vereinbarungen mit LG Chem und Tesla getroffen, um ab dem zweiten Halbjahr 2023 Spodumenkonzentrat aus dem NAL-Betrieb zu liefern. Sayona Mining hat vier Lieferungen im Gesamtumfang von 85.000 bis 115.000 Tonnen bis Ende 2023 als Ziel in Aussicht gestellt.

Die Erklärungen im untenstehenden Link wurden von Sayona Mining erstellt und abgegeben. Die folgenden Angaben sind keine Aussagen von Piedmont und wurden von Piedmont nicht auf unabhängige Weise geprüft. Sayona Mining unterliegt nicht den US-Berichterstattungsanforderungen oder -verpflichtungen und Investoren werden davor gewarnt, sich auf diese Aussagen zu verlassen. Die Original-Pressemitteilung von Sayona Mining finden Sie hier.