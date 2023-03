FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 14 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Nizla Naizer begründete ihre Vorsicht mit Blick auf die TV-Branche mit konjunkturellem Gegenwind, der in sinkenden Ausgaben für Werbung seinen Ausdruck finde. Der europaweite Trend zum Digitalen resultiere zudem in steigenden Investitionen, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2023 / 06:48 / CET

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 8,97EUR gehandelt.



Rating: Hold

Analyst: Deutsche Bank

Kursziel: 10 Euro