ICANN und UASG wollen die globale Internetgemeinschaft für die weltweite Akzeptanz mobilisieren.

LOS ANGELES, 9. März 2023 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) und die Universal Acceptance Steering Group (UASG) laden die weltweite Internet-Gemeinschaft ein, am und um den 28. März 2023 am Universal Acceptance (UA) Day teilzunehmen. Ziel dieses Tages ist es, zu einem integrativeren Internet beizutragen, das eine breite Palette von Sprachen und Schriften unterstützt. Es wird erwartet, dass fast 50 UA-Day-Veranstaltungen in mehr als 40 verschiedenen Ländern stattfinden werden.