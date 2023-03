NEW YORK (dpa-AFX) - Ein etwas nachlassender Zinsdruck hat die US-Börsen am Donnerstag gestützt. Die Renditen am Anleihenmarkt waren nach aktuellen Daten vom Arbeitsmarkt spürbar unter Druck geraten. Denn die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt, waren in der vergangenen Woche überraschend stark gestiegen. Dies weckte unter Anlegern die Hoffnung, dass die Notenbank den Kampf gegen die hohe Inflation eventuell nicht ganz so entschlossen führen könnte wie zuletzt befürchtet.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,10 Prozent auf 32 832,28 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,15 Prozent auf 3998,11 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,52 Prozent auf 12 278,27 Punkte./la/he