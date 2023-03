ROM (dpa-AFX) - Kurz vor Beratungen des Europäischen Rats hat Finanzminister Christian Lindner für strenge EU-Schuldenregeln unabhängig vom Zweck der Kredite geworben. "Wir brauchen einen verlässlichen, berechenbaren Weg zu niedrigeren Defiziten in jedem Jahr und geringeren Schuldenquoten insgesamt", sagte der FDP-Politiker am Donnerstag nach einem Treffen mit dem italienischen Finanzminister Giancarlo Giorgetti in Rom. Dabei betonte er: "Schulden sind Schulden", egal, ob sie für die Finanzierung der grünen Transformation, für Verteidigung oder andere Zwecke aufgenommen würden.

Der Europäische Rat berät in der kommenden Woche über eine Reform der strengen Regeln für staatliche Defizite und Schulden. Der sogenannte Stabilitäts- und Wachstumspakts schreibt bisher eine Obergrenze des Schuldenstands von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung sowie ein maximales Haushaltsdefizit von drei Prozent dauerhaft vor. Wegen der Corona-Krise waren die Regeln zuletzt ausgesetzt, die Ausnahmen sollen aber zum Jahresende auslaufen.