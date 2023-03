Andela erwirbt Qualified, die führende Plattform zur Bewertung von Fachkenntnissen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

New York, 9. März 2023 (ots/PRNewswire) - Übernahme vergrößert die Plattform underweitert das Netzwerk potentieller Mitarbeiter, um Unternehmen dabei zu helfen,weltweit bessere Teams aufzubauenhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3804186-1&h=994183281&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3804186-1%26h%3D3876989034%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fandela.com%252F%26a%3DAndela&a=Andela , das globale Netzwerk fürentfernt sesshafte Fachleute, hat https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3804186-1&h=3463222792&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3804186-1%26h%3D2249348784%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fqualified.io%252F%26a%3DQualified&a=Qualified , die führende Plattform zur Bewertung von Fachkenntnissenerworben, um die besten Techniker zu identifizieren, zu qualifizieren und zuzertifizieren. Die globale Talent-Community von Andela wird auch mit derHinzufügung von mehr als 3,6 Millionen Nutzern aus dem Ingenieurbereich über https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3804186-1&h=735201446&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3804186-1%26h%3D3787861807%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.codewars.com%252F%26a%3DCodewars&a=Codewars expandieren, eineOnline-Community, die von Qualified unterstützt wird und die es technischenFachleuten ermöglicht, bei spielerischen Herausforderungen gegeneinander inWettbewerb zu treten und ihre praktischen Kodierfähigkeiten zu verbessern."Mit der Akquisition von Qualified erweitert und beschleunigt Andela unsereFähigkeit, Fachleute zu finden und fachkundig zu bewerten", sagte JeremyJohnson, Gründer und CEO von Andela. "Arbeitsmärkte werden durch Ineffizienzenzwischen Angebot, Nachfrage und Qualität eingeschränkt - Qualified ermöglicht esuns, diese Ineffizienzen anzugehen, indem wir zum richtigen Zeitpunkt dierichtigen zertifizierten Fachkräfte bereitstellen. Unternehmen werden weiterhindarauf vertrauen, dass Fachkräfte, die über Andela bezogen werden, über dieerforderlichen Fähigkeiten verfügen, unabhängig davon, wo sie leben undarbeiten."Jake Hoffner, Mitbegründer und CEO von Qualified, fügte hinzu: "DieTechnologiebranche hat sich in der Vergangenheit auf Einstellungspraktikenverlassen, die sich als ineffektiv erwiesen haben. Die erweiterte Plattform wirdes Unternehmen ermöglichen, Einstellungsprozesse für Softwareingenieure zuerstellen, die ihre Leistung am Arbeitsplatz voraussagen. Darüber hinaus bietenwir Unternehmen und den Mitgliedern unserer wachsenden Technologiegemeinschaft