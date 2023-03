LILYSILKs von Prominenten inspirierter Frühlings-Style-Guide lässt stilbewusste Garderoben erblühen

New York, 9. März 2023 (ots/PRNewswire) - LILYSILK, die weltweit führende

Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu

inspirieren, macht Seidenfans auf der ganzen Welt das Leben etwas leichter - sie

bringen einen Frühjahrs-Styleguide heraus, der von Stars inspiriert wurde, die

in der weltweit beliebten Marke gesehen wurden.



Kürzlich wurde die preisgekrönte Schauspielerin Amanda Seyfried bei Dreharbeiten

in den Fig Pants mit weitem Bein aus Seide von LILYSILK (https://www.lilysilk.co

m/us/wide-legged-silk-fig-pants.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news&utm_camp

aign=amanda) gesichtet. Diese Palazzo-Hose mit hoher Taille, weitem Bein,

fließendem und asymmetrischem Beinabschluss setzt ein dramatisches Zeichen, das

Stil und Qualität ausstrahlt. Amanda hat sich die Hose in der Farbe Taffy 2022

ausgesucht, die in der brandneuen Frühjahrskollektion 2023 nun auch in der Farbe

Oxblood erhältlich ist.