Helaba steigert ihr Konzernergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 um 11,3 Prozent auf 633 Mio. Euro

Frankfurt am Main (ots) -



- Wachstum im operativen Geschäft: Provisionsüberschuss plus 10 Prozent;

Zinsüberschuss plus 7 Prozent; alle Geschäftssegmente mit positivem

Ergebnisbeitrag

- Risikolage mit Blick auf Kreditportfolien weiter entspannt; Risikovorsorge mit

162 Mio. Euro (Vorjahr: 207 Mio. Euro) auskömmlich dotiert

- Verwaltungsaufwand auf 1.652 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 1.515 Mio. Euro)

insbe- sondere durch Pflichtabgaben und IT-Investitionen

- CET1-Quote mit 13,5 Prozent komfortabel und weiterhin deutlich über

aufsichtlichen Anforderungen

- Helaba erwartet für 2023 in einem herausfordernden Umfeld ein Konzernergebnis

vor Steuern von 500 bis 700 Mio. Euro



Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen hat ihr IFRS-Konzernergebnis vor Steuern

im Geschäftsjahr 2022 um 11,3 Prozent auf 633 Mio. Euro (Vorjahr: 569 Mio. Euro)

gesteigert. Dabei profitierte sie vom positiven Ergebnisbeitrag aller operativen

Geschäfts-segmente. Das Provisionsergebnis stieg um 48 Mio. Euro auf 533 Mio.

Euro. Der Zinsüberschuss legte um 92 Mio. Euro auf 1.417 Mio. Euro zu.