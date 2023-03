Köln/München (ots) - Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck besuchte

im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse (IHM) am 8. März den Stand des

Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Hier waren auf Einladung des

BMWK auch der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) sowie der

Verband des E-Handwerks (ZVEH) vertreten, um die Bedeutung beider Gewerke für

die Umsetzung der Klimawende zu verdeutlichen.



Vizekanzler Habeck baut mit Dachdeckern PV-Anlage zusammen





Vizekanzler Habeck baut mit Dachdeckern PV-Anlage zusammen

ZVDH-Präsident Dirk Bollwerk und Rolf Fuhrmann, stellvertretenderZVDH-Hauptgeschäftsführer, empfingen Habeck und führten ihn gleichpraxisorientiert ins Dachdeckerhandwerk ein: Gemeinsam baute der Klimaministermit dem obersten Dachdecker aus kleinformatigen Solarziegeln einePhotovoltaik-Anlage zusammen. Dabei zeigte sich der Minister sehr interessiertam Dachdeckerhandwerk, fragte nach technischen Details zu Photovoltaik-Anlagen,wollte aber auch wissen, wie sich das Arbeiten auf dem Dach bei großer Hitze undim Winter gestaltet.Rolf Fuhrmann informierte Vizekanzler Habeck zudem über die großenAnstrengungen, die die Berufsorganisation unternimmt, um das Dachdeckerhandwerkfür die Klimawende fit zu machen. So seien bereits über 1.000 Dachdeckerinnenund Dachdecker zum ZVDH-zertifizierten PV-Manager im Dachdeckerhandwerkgeschult, bis Ende 2023 werden es über 2.000 sein. Damit die Dachdecker in guterErinnerung bleiben, überreichte ihm ZVDH-Präsident Bollwerk zum Abschied einHolzmodell in Form des ZVDH-Logos gestaltet, versehen mit einer symbolischenPV-Anlage und einem kleinen extensiven Gründach.Vor dem Messe-Rundgang hatte der Bundeswirtschaftsminister an derPodiumsveranstaltung "Zukunft Handwerk", der Eröffnungsveranstaltung zurInternationalen Handwerksmesse (IHM), teilgenommen. Dem Handwerk sagte erGesprächsbereitschaft zu und zeigte sich offen für Anregungen aus der Praxis.Viel Applaus erhielt er für sein Statement: "Das Handwerk macht einengroßartigen Job."Bildmaterial (https://bit.ly/3ZLQfIg)Die IHM findet noch bis zum Sonntag (12. März) auf dem Münchener Messegeländestatt.