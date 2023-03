WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handelstag mit klaren Abschlägen beendet. Der ATX sank um 1,47 Prozent auf 3504,85 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen die negativen Vorzeichen, die Kursverluste fielen aber deutlich moderater aus. International hielten sich die Investoren vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes am Freitag zurück.

Auf den ATX drückten vor allem die Abschläge der schwergewichteten Banken. Erste Group sanken um 2,5 Prozent. Bei der Raiffeisen Bank International gab es ein Minus von 1,4 Prozent und Bawag -Aktionäre verbuchten einen Kursverlust von 1,2 Prozent.