Piedmont Lithium reagiert auf Kurzbericht

BELMONT, NC, 9. März 2023 / IRW-Press / Piedmont Lithium Inc. („Piedmont“ oder „Unternehmen“) (NASDAQ: PLL; ASX:PLL), ein weltweit führendes Erschließungsunternehmen für Lithiumressourcen, die für die US-amerikanische Lieferkette von Elektrofahrzeugen von grundlegender Bedeutung sind, hat den vor kurzem von Blue Orca Capital veröffentlichten Bericht („Kurzbericht“) zur Kenntnis genommen, der Behauptungen im Hinblick auf das Lithiumprojekt von Atlantic Lithium Limited („Atlantic“) in Ghana enthält.

Piedmont stellt fest, dass Atlantic die in dem Kurzbericht enthaltenen Behauptungen abstreitet und die in dem Bericht erhobenen Anschuldigungen von Fehlverhalten vollständig entkräftet. Die Reaktion von Atlantic auf den Kurzbericht wurde inzwischen veröffentlicht und ist über den AIM-Markt der Londoner Börse abrufbar.

Piedmont stellt fest, dass der jüngste Antrag von Atlantic auf eine Abbaulizenz für sein Lithiumprojekt in Ghana die beiden Lizenzen ausnimmt, die, wie im Kurzbericht erwähnt, im Rahmen seiner Übernahme von Joy Transporters Ltd erworben wurden und nicht Teil der von Atlantic definierten Ressourcen für das Lithiumprojekt in Ghana sind.

Piedmont hat das Recht, 50 % der Spodumenkonzentrat-Produktion von Atlantic aus seinem Lithiumprojekt in Ghana zu Marktpreisen auf der Basis der Lebensdauer der Mine zu erwerben sowie eine Beteiligung von 50 % an den Projekten in Ghana zu erlangen. Piedmont erwägt derzeit, das Spodumenkonzentrat aus dieser Abnahmevereinbarung partiell als Beschickungsgut für seine geplante Lithiumhydroxid-Anlage in Tennessee einzusetzen. Falls Piedmont jedoch aus einem beliebigen Grund sein Abnahmerecht nicht ausüben sollte, ist das Unternehmen zuversichtlich, dass alternative Spodumenkonzentrat-Quellen zur Verfügung stehen würden, um die Anlage in Tennessee zu beschicken, da derzeitige und zukünftige Spodumenproduzenten bestrebt sind, den wachsenden Elektrofahrzeugmarkt in den USA zu beliefern, und Anspruch auf die Leistungen haben, die gemäß dem Inflation Reduction Act von 2022 zur Verfügung stehen.