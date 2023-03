Deutsche Kleinunternehmer wünschen sich Microsoft-Gründer Gates als Mitarbeiter für einen Tag

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Insurtech Finanzchef24 befragt deutsche Einzel- undKleinstunternehmer, mit welcher Unternehmerin oder welchem Unternehmer sie gernmal einen Tag zusammenarbeiten würden: Microsoft-Gründer knapp vor denBiontech-Entwicklern Özlem Türeci und Ugur Sahin. Platz drei geht wie im Vorjahran Amazon-Boss Jeff Bezos. Weit abgeschlagen auf dem letzten Platz:US-Modeschöpferin Tory Burch.Die Spitze der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt ist deutschenEinzel- und Kleinstunternehmern offenbar gerade gut genug, wenn es um dieExpertise von prominenten Unternehmerinnen und Unternehmern geht - und sei esnur für einen Tag. Das geht aus einer Umfrage hervor, die das InsurtechFinanzchef24 hat durchführen lassen. Als einer der führenden unabhängigenAnbieter von Gewerbeversicherungen für Einzel- und Kleinstunternehmer wollteFinanzchef24 wissen: Mit welchem Star-Unternehmer würden hiesige Selbstständigeam liebsten einen Tag zusammenarbeiten. 654 Kleinst- und Kleinunternehmer habensich an der Umfrage beteiligt. Platz eins geht demnach an den viertreichstenMann der Welt, Microsoft-Gründer Bill Gates (18 Prozent). Die visionärenBiontech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin rangieren mit 17 Prozent derabgegebenen Stimmen auf Platz zwei. Amazon-Gründer und Forbes-Nummer-Zwei JeffBezos hat es mit 15 Prozent auf den dritten Platz geschafft."Auch die Spitzen der Forbes-Liste haben mal klein angefangen und über alleWiderstände hinweg ihre Visionen verfolgt", kommentiert Payam Rezvanian,Mitglied der Geschäftsleitung bei Finanzchef24, die Idee für die Frage nach derZusammenarbeit. Einzel- und Kleinstunternehmer wollen der aktuellen Multikriseaktiver denn je entgegentreten, das bestätigen die Ergebnisse derdeutschlandweiten Umfrage. So schaut immerhin gut die Hälfte der Befragtenoptimistisch auf die Geschäftsentwicklung in diesem Jahr.Weitere ErgebnisseDer britische Unternehmer für Weltraumflüge Richard Branson liegt mit 13,2Prozent auf Platz vier, die Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer mit 12,0Prozent auf Platz fünf und die ehemalige Douglas-Chefin Tina Müller mit 7,0Prozent auf Platz sechs. Der französische Luxus-Mogul Bernard Arnault befindetsich mit 6,7 Prozent auf Platz 7. Die beiden Meta-CEOs Mark Zuckerberg undSheryl Sandberg finden sich mit jeweils 4,4 Prozent gemeinsam auf dem achtenPlatz wieder und die Modedesignerin Tory Burch mit 1,7 Prozent auf dem letztenPlatz.Klare Unterschiede bei Männern und FrauenAnders als im Vorjahr kommen bei der diesjährigen Umfrage geschlechterspezifischdeutliche Unterschiede zum Vorschein. Während die Männer auf ein Führungstrio um