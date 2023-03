Wirtschaft Scholz erwartet wegen Klima-Investitionen neues Wirtschaftswunder

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt eine Art zweites Wirtschaftswunder in Aussicht: "Wegen der hohen Investitionen in den Klimaschutz wird Deutschland für einige Zeit Wachstumsraten erzielen können, wie zuletzt in den 1950er und 1960er Jahren geschehen", sagte er den Partner-Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft" (Freitagausgaben). Dafür müsse schneller geplant, entschieden und genehmigt werden.