Enabot kündigt Kickstarter-Crowdfunding-Kampagne an für sein neues Produkt EBO X

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Shenzhen, China, 9. März 2023 (ots/PRNewswire) - Der Versand allerKickstarter-Bestellungen beginnt im Mai.Enabot, ein aufstrebendes Unternehmen für Familienroboter, gab den Start einerKickstarter-Crowdfunding-Kampagne (https://www.kickstarter.com/projects/enabot/enabot-ebo-x-family-robot-your-smart-guardian?ref=8us5ln&utm_source=Media1&utm_medium=Media&utm_campaign=Enabot+EBO+X) für seinen neuenFamilienroboter-Begleiter, EBO X bekannt. Das Unternehmen ist bestrebt, den EBOX zum ersten kommerziellen Haushaltsroboter der Branche zu machen, der jetzt aufKickstarter vorbestellt werden kann. Frühzeitige Unterstützer können bis zu 43 %bei einem Sonderpreis von USD 569 sparen, bevor das Gerät online zu einemVerkaufspreis von USD 999 erhältlich ist.Nach seinem Debüt auf der CES 2023 erhielt der EBO X mehrere Auszeichnungen.Nach der Ernennung zum CES 2023 "Innovation Awards Honoree" in den beidenProduktkategorien Smart Home und Robotik wurde der EBO X unter anderem auch als"The Best Smart Home Tech of CES 2023" von PC Mag(https://www.pcmag.com/news/the-best-smart-home-devices-of-ces-2023) und "TopTech of CES 2023 Awards" von Digital Trends(https://www.digitaltrends.com/news/top-tech-of-ces-2023-awards/) ausgezeichnet.Darüber hinaus wurde die Crowdfunding-Kampagne von der Kickstarter-Redaktionbereits vor dem offiziellen Start der Kampagne zum "Project We Love" gewählt.Ein vielseitiger Drei-in-Eins-Haus-WächterDer EBO X ist ein vielseitiger und fortschrittlicher Heimroboter mitleistungsstarker Hardware und Software. Er ist nicht nur ein mobiler Homebot mitintegrierter Alexa und V-SLAM-Navigation, sondern ein Allround-Smart-Home-Gerätmit einer stabilisierten 4K-Kamera, die von Color Night Vision unterstützt wird,und einem von Harman AudioEFX angepassten Premium-Lautsprecher.Mit seinem flexiblen Sicherheits- und Gesundheitswarnsystem ist es nicht nur einWächter, sondern auch ein Begleiter und Spielkamerad für Ihre Familie, derflexible Fernkommunikation und vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten bietet.Ein Allround-Roboter für Ihr Zuhause, der Ihre Familie sicher, verbunden undunterhalten hältDer EBO X ist als "intelligenter Wächter" konzipiert, mit dem die Nutzer aufihre Familienmitglieder aufpassen können, wenn sie abwesend sind. Für ältereMenschen bietet der EBO X die Funktion "Elderly Fall Alert", die mit Hilfe einesAlgorithmus zur Überprüfung der Körperhaltung erkennen kann, ob eine älterePerson gestürzt ist. Über die EBO Home App können Sie eineMedikamentenerinnerung einrichten, die den EBO X dazu veranlasst, ältere