NCODA International Executive Council wird weltweit medizinisch integrierte Onkologie vorantreiben.

NCODA ist eine führende gemeinnützige Organisation (New York, USA), die sich die Verbesserung der Qualität der Krebsbehandlung und die Förderung der höchsten Standards im Bereich der Onkologie zur Aufgabe gemacht hat.

CAZENOVIA, New York, 9. März 2023 /PRNewswire/ -- NCODA, eine gemeinnützige Organisation, deren Mission es ist, das medizinisch integrierte Onkologieteam zu befähigen, positive, patientenorientierte Ergebnisse zu liefern, ist stolz darauf, die Bildung seines International Executive Council (IEC) bekannt zu geben. Der IEC wird NCODA Einblicke und eine Führungsrolle bei der Erfüllung der sich ständig wandelnden Bedürfnisse von Onkologiepatienten und medizinischen Fachkräften auf der ganzen Welt bieten.

Die Bildung des IEC ist ein bedeutender Schritt in der Mission von NCODA, die Krebsbehandlung auf globaler Ebene zu verbessern. Dem Rat gehören Führungspersönlichkeiten aus verschiedenen Regionen der Welt an. Diese Führungskräfte tauschen sich untereinander über ihre einzigartigen Perspektiven aus und arbeiten gemeinsam an globalen Initiativen.

„Der IEC wird ein Forum für internationale Zusammenarbeit und Wissensaustausch bieten, das es uns ermöglicht, voneinander zu lernen und zusammenzuarbeiten, um die Versorgung von Krebspatienten weltweit zu verbessern", so Michael Reff, RPh, MBA, Gründer und Executive Director von NCODA.

Den Vorsitz im IEC führt Dr. Marko Skelin, MPharm, Stellvertretender Direktor des General Hospital Sibenik in Zagreb, Kroatien. Dr. Skelin wird zusammen mit der Führungsspitze von NCODA die Aktivitäten des Rates überwachen, einschließlich der Entwicklung globaler Bildungsressourcen, der Förderung bewährter Verfahren und der Umsetzung globaler Initiativen zur Verbesserung der Krebsbehandlung.

„Die globale Zusammenarbeit bei der Krebsbehandlung ist entscheidend, um Ungleichheiten bei der Krebsbehandlung in verschiedenen Ländern zu verringern und damit die Ergebnisse zu verbessern, die für unsere Patienten wirklich wichtig sind, wie zum Beispiel Überleben und Lebensqualität", erklärte Dr. Skelin, MPharm.

Zu den Mitgliedern des International Executive Council gehören (Kurzbiografien ansehen):

Marko Skelin , MPharm, PhD ( Vorsitzender ), Kroatien

( ), Kroatien Shreya Badhrinarayanan, MD, FRSHP, USA

Khalid El Bairi, MD , Marokko

, Marokko Steven Bloom , BPharm, Vereinigte Staaten, Frankreich

Vereinigte Staaten, Frankreich Natasha Khrystolubova, RPh, BCOP, Vereinigte Staaten

Vereinigte Staaten Christine Lariviere , BPharm , Kanada

, Kanada Victor Lisboa , MD , Brasilien

, Brasilien Kashyap Patel , MD , Vereinigte Staaten

, Vereinigte Staaten George Patrinos , PhD , Griechenland

, Griechenland Elzbieta Senkus-Konefka, MD, PhD , Polen

, Polen Shinya Suzuki , MS, PhD, JOP , Japan

, Martin Whalen , MBA, Schweden

Die Einführung des IEC markiert einen bedeutenden Meilenstein im Engagement von NCODA, die Praxis der Onkologie-Pharmazie voranzutreiben und die Krebsbehandlung weltweit zu verbessern.

Weitere Informationen über NCODA und denInternational Executive Council finden Sie auf www.ncoda.org.

Medienkontakt:

Name: Katie Edmiston

E-Mail: Katie.Edmiston@ncoda.org

